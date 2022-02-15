داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (16 فبراير).

وقالت الهيئة في بيان لها، إن السفر ليوم غدٍ الأربعاء سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/9)، داعية المدرجة اسماؤهم في الكشوفات التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن موعد إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد سيكون غداً الأربعاء في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر، مبينة أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأربعاء 2/16: فحص الحافلات (باقي 2 حتى 4).

- الخميس 2/17: فحص الحافلات (5-7).

- الأحد 2/20: فحص الحافلات (8-10).

الكشف الجديد رقم (2022/9) هنا

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