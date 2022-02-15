"كورونا فلسطين"... 24 حالة وفاة وأكثر من 3 الاف إصابة جديدة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 24 حالة وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 164، قلقيلية 70، جنين 153، بيت لحم 80، طوباس 36، رام الله والبيرة 204، الخليل 178، سلفيت 45، ضواحي القدس 27، نابلس 151، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 1640، مدينة القدس 880".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 142، قلقيلية 60، جنين 154، بيت لحم 88، طوباس 45، رام الله والبيرة 415، الخليل 363، سلفيت 65، ضواحي القدس 82، نابلس 464، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 1185، مدينة القدس 950".

وسجلت 14 حالة وفاة في قطاع غزة، 4 حالات في الخليل، حالتان في جنين، حالة في رام الله والبيرة، حالة في القدس، حالة في سلفيت، حالة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 252 مريضا، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.