الشيخ جراح تشتعل.. و"بينت" في أحضان البحرين !

حي الشيخ جراح انتفض عن بكرة أبيه ضد الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه الذين استباحوا الأرض منذ يومين، الإ أن البحرين كان لها رأي أخر حيث استقبلت رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت الذي أرتمى في أحضانها وسط استقبال وحفاوة كبيرة، وكأن الزائر هو أحد القادة العرب فأي زمن هذا الذي يستقبل فيه القادة "الإسرائيليين" بكل ترحيب وحفاوة والقدس والاقصى تُدنس؟

الكاتب السياسي جمال عمرو أكد أن المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس ستستمر بفعل اعتداءات المستوطنين، متوقعاً أن حالة المواجهة في الضفة هي مقدمة لما هو أوسع نطاق وأخطر بكثير مما يتخيل أي إنسان وقد تتطور لمواجهة شاملة.

ورأى عمرو خلال حديث لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة متقدمة جداً من مواجهة حتمية، وهي قادمة وربما سيكون هناك "سيوف قدس" ما قد يشعل الصراع لمستوى حرب دينية شاملة.

ويعتقد أن هناك مؤشرات تدل على اقتراب الوعد بزوال "إسرائيل"، موضحاً أن ملامح المرحلة القادمة في فلسطين هي "أن هناك اقتراب من حسم الأمر مع الاحتلال".

وقال عمرو :"إن زيارة بينت للبحرين ليست فقط تطبيع ولا تطويع ولا هي عمالة مفضوحة، بل هي أكثر من ذلك وتصل إلى "تحالف" مع الاحتلال".

وأضاف:"هذا التحالف تشكل فيه البحرين "رأس حربة" وهي مسافة متقدمة في العمالة "لإسرائيل" والولايات المتحدة ".

وتابع عمرو :"هذه العمالة حوّلت البحرين لبلاد مرتهنة، فملك البحرين ذهب بالارتهان "لإسرائيل" لمسافة متقدمة جداً لدرجة الاندماج العسكري والأمني، وأنه بذلك يقدم أنموذجاً لعبد الفتاح البرهان في السودان".

ويرى أن ملك البحرين ذهب لأبعد من ما ذهب إليه البرهان في قضية التعاون الأمني من خلال فتح قاعدة أمنية لجهاز "الموساد" في البحرين، معتقًدا أن افتتاح هذه القاعدة في البحرين التي تخضع للوصاية السعودية تدل على أن اليهود باتوا على مرمى حجر من "خيبر".

ويعتقد عمرو أن قضية التطبيع بات الأمر فيها واضح وضوح الشمس حيث أن الأنظمة العربية ترتمي في أحضان الاحتلال بشكل مهين جداً وبكافة الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية، موضحاً أنه في حال استطاع الفلسطينيون أن يهزوا النظام "الإسرائيلي" فلا قيمة للتطبيع.

وعن المواجهة في القدس والشيخ جراح توقع عمرو بأن المواجهات في الشيخ جراح لم تهدأ أبداً، لأن هناك تناقض كبير داخل حكومة الاحتلال، وهذا التناقض يتمثل في تناقض المصالح فيما بينها.

وأشار إلى أن هناك العديد من التقارير الاستخبارية "الإسرائيلية" تحدثت عن أن هناك احتمال من فتح خمس جبهات مع الاحتلال في آن واحد وهو ما لا يستطيع احتماله.

ولفت إلى أن اتفاق "أوسلو" بمثابة كارثة حلت على الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه سواء تم الاستمرار به أو وقفه فالشعب الفلسطيني متضرر منه، منوهاً إلى أنه بموجب أوسلو واستمرار الاستيطان فسيصادر الاحتلال ما مساحته 48700 دونم من أراضي منطقتي سعير وبيت لحم وهي مساحة ليست بالبسيطة ما يؤدي لقطع الوصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أيام هجمة شرسة ضد أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وسط ادعاءات كاذبة من مستوطنين بملكيتهم لعدد من المنازل بهدف ترحيل السكان الفلسطينيين.

وفي ذات السياق تستمر المواجهات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة وخاصة مدينتي جنين ونابلس اللتان تشهدان اشتباكات يومية بين مقاومين وقوات الاحتلال.