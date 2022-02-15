بالصور بين القبول والرفض ...مصف سيارات وسط حديقة الجندي المجهول بمدينة غزة!

أثار قرار إنشار بلدية غزة موقف سيارات في الجانب الشرقي من حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة للتخفيف من الازدحام المروري في المنطقة ، حالة من الجدل بين صفوف المواطنين بين تأييد ورفض الفكرة ، حيث اعتبرها البعض تغيراً لملامح المدينة والقضاء على المنطقة الخضراء في تلك المنطقة ، وسط استحسان من آخرين وتبريرهم أنها أحد الحلول لمعالجة الازدحام المروري .

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "،ومن خلال توضيح رؤية البلدية في هذا الأمر، قال محمد السرساوي مدير دائرة العلاقات العامة في البلدية لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ": إن ما يجري في ساحة الجندي المجهول، يأتي في إطار سلسلة تطويرية؛ لخدمات مرافق البلدية، للتخفيف عن المواطنين.

رؤية البلدية

وأشار السرساوي، إلى أن البلدية عمدت إلى هذا السلوك بناءً على دراسة طبيعة الازدحام الكبير في شارع عمر المختار، في منطقة الجندي المجهول، مبيناً أن الأمر لم يعد يحتمل هذا التكدس؛ فالسائقون يكادون لا يجدون مكاناً لتحميل الركاب، بسبب اصطفاف السيارات التي تقطع عليهم فرصة عملهم كسائقي أجرة بارتياح؛ لما يعسر ذلك عليهم تحميل الركاب، والقيادة الآمنة.

وحول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من أن البلدية قامت بإزالة الأشجار التي يستظل بها المواطنون؛ "لأجل مشروع استثماري لتجميع المال من أصحاب السيارات "، بينت دائرة العلاقات العامة، أن ما يجري هو "إنشاء مصف للسيارات في المنطقة المعشبة، على أطراف الحديقة "، وليس كما تم تداوله داخلها.

وأكد السرساوي، أن هذا المصف يترافق مع المصفَّات عند منطقة التشريعي، الذي يُجيز للمواطنين، وضع سياراتهم بشكل مجانٍ فيه لمدة لا تتجاوز الساعتين، وأنه وبوسط شكوى العديد من المواطنين، لقلة المدة، انتهجت البلدية خطوة إنشاء هذا المصف في ساحة الجندي؛ للتخفيف من شدة الأزمة المرورية؛ التي تتسبب بها سيارات أصحاب المحال التجارية، ولإعطاء فرصة ومساحة من الوقت لاصطفاف السيارات ، مقابل رسوم تدفع لصالح المرفق.

ولفتت الدائرة، إلى أن مرفق مصف السيارات الذي يجري عمله في حديقة الجندي المجهول، سيتم تجهيزه بالكامل في خلال أيام قليلة، وأنه سيتسع إلى 38 سيارة تقريباً، وأن هذا الإنشاء يأتي مقدمة لإنشاء مرافق مشابه في المنطقة الغربية من ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وأنه يجري العمل على دراسة منطقة الكتيبة وسط المدينة؛ لتجهيز مصف آخر، حال اقتضت الضرورة ذلك.

رأي الشارع؟

المواطن محمد مرتجى، قال " اعتدت الذهاب والتنزه في حديقة الجندي المجهول؛ إذ يعتبر المكان،وسط زحمة البيوت المتكدسة في قطاع غزة، والمنفذ الذي يختاره للترويح عن نفسه؛ وليستمتع وسط الشجيرات الخضراء.

وأعرب مرتجى، لـمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، للوهلة الأولى عند معرفتي بقرار إقامة مصف للسيارات، اعتراني شعور بالأسى؛ لما حلَّ بالحديقة، شعرتُ أنني فقدتُ شيئاً مني، وهذا دعاني؛ لأفرغ عن نفسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وجد الموضوع تفاعلاً خاصة عند نظرائي، الذين يعتبرون حديقة الجندي المجهول مكاناً جميلاً للترويح عن النفس.

خطوة جيدة

رامي سفرية أحد أصحاب المحال، في شارع عمر المختار في منطقة الجندي المجهول، اعتبر ما فعلته البلدية من أعمال تطويرية في الجزء الشرقي من الحديقة أمراً صائباً جداً، ولامَ عليها التأخير الكبير به.

ويوضح المواطن سفرية، لـ"وكالة فلسطين اليوم ": "لطالما ألححنا على البلدية بالتعجيل بإنشاء المصف؛ لأنها كانت تزعجنا حين نضع سياراتنا في تلك المنطقة لمدة تزيد عن ساعتين، وكنا نطالبها بإيجاد بديل، اليوم قد أتت بالبديل نستطيع أن نمارس عملنا دون إزعاج ".







وأردف صاحب المحل "لا يهم أن يكون ذلك على حساب جيبنا، ولكن أن يكون موجوداً خير من ألا يكون ".

وبين الفينة والأخرى، تعمد بلدية غزة إلى إنشاء العديد من المشاريع، الأمر الذي يتناسب أحياناً مع ميل الجمهور، ويلقى قبولاً لدى الشارع، وأحياناً أخرى لا يجد قبولاً لدى الوسط العام.