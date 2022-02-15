مدير مجمع الشفاء بغزة : لم يسبق لنا تسجيل هذا الكم من الإصابات والمتحور الجديد أرهقنا

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة د. محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء 15فبراير 2022 أن "المتحور الجديد أرهق المنظومة الصحية بالأعداد الكبيرة من المصابين، بحيث لم يسبق لنا تسجيل هذا الكم من الإصابات خلال الفترات السابقة".

وتابع: "توجد 240 حالة داخل المستشفيات بحاجة لرعاية طبية، من بينها حوالي 120 حالة خطيرة وحرجة تحتاج للعناية المكثفة وأجهزة التنفس الصناعي".

وأوضح أبو سلمية أنه كلما ازداد عدد الحالات المصابة زاد الخطر على كبار السن وذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة بسرعة انتقال العدوى لهم، وهذا ما تم ملاحظته أن الكثير من هذه الفئة وصلت إلى المستشفيات.

وبين أن ثمة مساعي من وزارة الصحة لتعزيز المنظومة الصحية واستيعاب الحالات المصابة وزيادة نسبة التطعيم بين الناس، متوقعاً انحسار موجة انتشار المتحور الجديد خلال الفترة المقبلة دون الحاجة للتوجه إلى الاغلاقات.

ولفت أبو سلمية إلى أنه منذ 45 يوماً وجهاز الرنين المغناطيسي في مجمع الشفاء معطل رغم محاولاتنا التواصل مع الشركة المصنعة في المانيا لتوفير القطعة المطلوبة لإعادة تشغيله، ومساعي المهندسين بغزة لإصلاحها بلا جدوى وتقييدات كبيرة من قبل الاحتلال.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال 3 أسابيع أو شهر من الآن توفير القطعة المطلوبة بالإضافة إلى بعض الأجهزة الطبية التي يعرقل من دخولها لقطاع غزة.