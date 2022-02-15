توضيح من وزارة العمل بغزة بشأن تصاريح العمال في الداخل المحتل "عمال اسرائيل"

أصدرت وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء 15/2/2022 تحذيرًا بشأن استغلال البعض لحاجة المواطنين العمل في الداخل المحتل، وادعائهم القدرة على ضمان فرصة لهؤلاء العمال، وتوفير الموافقات اللازمة لاستصدار تصاريح مقابل مبالغ مالية .

وقالت وزارة العمل: أنها هي الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون ، مجددةً تحذيرها من التلاعب بعواطف أبناء شعبنا أو استغلال عمالنا البواسل.

وأشارت الوزارة إلى وجود تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار التصاريح ، مبينةً أنه تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لاستصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة.

وأوضحت" لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها."

وهددت وزارة العمل بملاحقة من يحاول استغلال ظروف عمالنا البواسل في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، بملاحقتهم قانونياً.

واعتبرت التصريح بمثابة إشعار للجميع بأنهم تحت طائلة المسئولية والملاحقة القانونية في حال تم تجاوز ما جاء فيه.