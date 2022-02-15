فصائل المقاومة تحذر الاحتلال: سيف القدس ما زال مشرعًا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان

حذرت فصائل المقاومة بغزة اليوم الثلاثاء 15/2/2022 العدو من مواصلة مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في الضفة والقدس ، موضحةً أنها لن نتوانى عن حماية وجود شعبنا.

وبينت فصائل المقاومة بغزة أن سيف القدس ما زال مشرعًا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان عن الأرض الفلسطينية ومقدساتها.

وأكدت فصائل المقاومة بغزة وقوفها مع الاسرى وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات.

وشددت على المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة.

وأضافت: "نعتز ونفتخر بأبناء شعبنا وأهلنا وشبابنا ومقاومينا في كافة أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني، الذين يلقنون العدو الصهيوني ومستوطنيه الدروس تلو الدروس".

كما وأدانت الفصائل في بيانها استقبال البحرين لرئيس حكومة العدو الإسرائيلي المجرم نفتالي بينت.

وقالت: "إن استمرار التطبيع مع العدو، واستقبال الصهاينة المجرمين هو تأييد لعدوانهم على شعبنا ومقدساتنا".

ودعت الشعوب العربية إلى رفض والتصدي لمشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما ودعت أبناء أجهزة أمن السلطة إلى الانحياز التام إلى شعبهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل، ورفع العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية فورا.