وزارة الصحة: اللوكيميا أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأطفال



أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن اللوكيميا "ابيضاض الدم" هو أكثر أنواع مرض السرطان انتشاراً بين الأطفال في فلسطين، يليه سرطان الدماغ وأورام الغدد الليمفاوية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، لمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال أنه خلال 2020، تم تسجيل 174 حالة جديدة بين الأطفال في الضفة الغربية، بينها 43 حالة "لوكيميا"، فيما لم تزود الوزارة بإحصائيات رسمية عن المرض في قطاع غزة.

ويصادف اليوم الثلاثاء الخامس عشر من فبراير، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي خصصه الاتحاد الدولي لمنظمات سرطان الطفولة في عام 2002، لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض السرطانية.

وتابعت الوزارة: في الوقت الحالي ، يوجد في الضفة الغربية تقريبا 2277 طفلاً مصاباً أو قد أصيب بالسرطان تحت سن 18 عامًا، جزء منهم شفي تمامًا و جزء لا زال يتلقى العلاج.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بين الأطفال المصابين بالسرطان خلال 2020 والذي يشكل 2.3% من مجموع حالات الوفاة بسبب السرطان، فيما لا تزال إحصائيات عام 2021 قيد الإعداد.

وتقوم وزارة الصحة بالعمل على توفير العلاج اللازم للأطفال في مرافقها، و في حال عدم توفرها يُحول المرضى إلى مراكز أخرى لضمان سلامتهم وتلقيهم العلاج اللازم.