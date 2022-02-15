المدلل: المقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:25 ص
15 فبراير 2022
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المدلل: المقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون

#المدلل

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