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المدلل: المقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:25 ص
15 فبراير 2022
المدلل: المقاومة تراقب عن كثب جرائم الاحتلال داخل السجون
#المدلل
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