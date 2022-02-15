نادي الأسير: أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدداً من الأسرى دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير عفيف محمد رداد (47 عامًا)، من طولكرم، يدخل عامه ال21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/02/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 50 عامًا.

ودخل الأسير عمر سمير محمود طه الريماوي (23 عامًا)، من رام الله، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2016، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وأضاف أن الأسير باسل عاصف محمد مخلوف (45 عامًا)، من طولكرم، دخل عامه ال21 على التوالي في سجون الاحتلال،وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا.

كما ودخل الأسير يوسف طلعت يوسف المبحوح (30 عامًا)، من سكان مخيم جباليا - غزة، عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2019، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.