الاحتلال يرفض طلباً عسكرياً لأوكرانيا

رفض كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلبًا أوكرانيًا بتزويدها بمنظومة "القُبة الحديدية"، المضادة للصواريخ، خشية على علاقاتها مع روسيا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: بأن "الحكومة الاسرائيلية رفضت الطلب، الذي تقدمت به أوكرانيا بداية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الى إسرائيل بشكل مباشر، بخصوص تزويديها بمنظومة القبة الحديدية".

وأوضحت أن حكومة الاحتلال رفضت الطلب "حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه المعدات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".

وتشهد الحدود الأوكرانية الروسية توترا متصاعدًا ربما ينتج عنه هجوم روسي عسكري محتمل، بسبب رفض موسكو لانضمام كييف إلى حلف الناتو التي تعتبره خطرا كبيراً على أمنها القومي.