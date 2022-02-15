مستوطنون يحطمون زجاج المركبات في حي الشيخ جراح

حطم مستوطنون متطرفون، الليلة الماضية، زجاج عدد من المركبات في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بعد منتصف الليلة الماضية، حي الشيخ جراح ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز وحطموا زجاج عدد من مركبات الأهالي.

وأشارت المصادر، إلى أن المستوطنين نفذوا طقوساً تلمودية في المكان، ورفعوا أعلام الاحتلال؛ بحمايةٍ من شرطة الاحتلال.

وكان عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير أعلن، أمس، عن إبقاء مكتبه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط حماية مُشددة من قوات وعناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة.

وشهد حي الشيخ جراح خلال الثلاثة أيام الماضية حالة من التوتر الشديد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين خصوصًا في الجانب الغربي من الحي، فيما تواصل سلطات الاحتلال فرض حصار على الحي منذ ثلاثة أيام.