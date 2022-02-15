اقتصاد بغزة تعلن ضبط 4 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات

أعلنت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 4 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات، لدى عدد من التجار بمحافظة غزة، وذلك خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة وزارة الاقتصاد.

وأفادت مباحث التموين، عبر موقع وزارة الداخلية بغزة، أن الكمية المضبوطة شملت: "الكيك، والشوفان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كمية من البزر التركي" لدى عددٍ من التجار، بسبب مخالفتها للمواصفات الفلسطينية من حيث الزيادة في مدة الصلاحية وعدم وجود بطاقة بيان عليها.

وأحالت ملف التجار إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني؛ لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.