تشكيلة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المتوقع أن يلتقي، مساء اليوم الثلاثاء، فريقي باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويقود ريال مدريد هذه المباراة، مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الباريسي جيدًا، حيث سبق وأن أشرف على تدريبه بين العامين 2011 و2013.

ويخوض الريال هذه المباراة بكامل عدده، بعد تعافي مهاجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما من إصابته.

ويتوقع أن يتغيب عن الفريق الباريسي لاعبه سيرخيو راموس، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، لكنه تعرض للنكسة تلو الأخرى في باريس بسبب كثرة إصاباته.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين في لقاء الليلة:

تشكيلة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: باريديس، فيراتي، إدريسا غاي.

خط الهجوم: دي ماريا، ميسي، مبابي.

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس، بنزيما (أو بيل أو إيسكو).