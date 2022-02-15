مخابرات السلطة تختطف أحد كوادر الجهاد في جنين

اختطف جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية المحرر حسان علي مقصقص (38 عاماً)، أمس الاثنين، من مكان عمله في جنين.

وذكرت مصادر خاصة: أن قوة من جهاز مخابرات السلطة أقدمت على اختطاف مقصقص من مكان عمله بحي الجابريات في مخيم جنين.

والمحرر حسان مقصقص جريح وأسير محرر، وهو نجل الشهيد علي مقصقص، وأحد كوادر الجهاد الإسلامي في محافظة جنين.

يشار إلى أن حسان هو شقيق المعتقل السياسي السابق والمطارد للاحتلال نضال مقصقص، والذي أفرج عنه مؤخراً في 23/1/2022، بعد اعتقال دام 30 يوماً في سجون السلطة.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات بحق نشطاء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.