إليك موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر فبراير 2022 لصرف 100 دولار .. متى صرف المنحة القطرية

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2022 ، وفي منتصف الشهر الحالي بدأ المنتفعون في قطاع غزة بالبحث عن أحدث أخبار المنحة القطرية عبر الانترنت للتعرف على أيام صرف 100 الدولار التي تقدمها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي ، ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد من قبل المستفيدين الذي يتراوح عددهم نحو 92 ألف أسرة قام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل المتعلقة بصرف المساعدات النقدية .

وشهدت المنصات الرقمية بحثًا عن موعد صرف المنحة القطرية لصرف 100 دولار عن شهر 2-2022 ، الأمر الذي دفعنا بكل قوة إلى كتابة هذه السطور التي توضح لكم أخر المستجدات عن موعد الصرف الذي يتم عبر فروع البريد ، علمًا أن اللجنة القطرية بدأ في تقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة في عام 2018، بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة شرقي محافظات القطاع.

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 2-2022

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 2-2022 ، وأيضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تشير أن الأمور ستكون واضحة خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكم نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة ، فما فوق

ثانيًا: وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.





آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 2-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.