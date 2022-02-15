سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 .. لحظة بلحظة

سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 ، إذ يتابع المواطنون في الجزائر يوميًا عن سعر الذهب لجميع الأعيرة الذي تشهد تذبذبًا بين الحين والأخر في ظل انتشار فيروس كورونا ، والتهديدات الامريكية الاوكرانية بشن عدوان واسع وعوامل خارجية عالمية آخرى ، وفي هذه الاطار حرصت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على وضع تلك الاسعار في هذه المقالة ، نظراً إلى عمليات البحث الكبيرة التي تجري على محركات البحث في كل صباح يوم ، حيث يسعى الاشخاص إلى معرفة اسعار الذهب في الجزائر ، للإقبال على اقتنائه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، واللجوء الى تخزينه في ظل التقلبات السياسية المتلاحقة . على اعتبار انها الملجأ الآمن في حال انهيار عملية الدولار الامريكية .

ونقدم لكم في هذه السطور ، أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 15-2-2022 ، وتحظى تلك الاسعار باهتمام كبير من المواطنين الذين يتهافتون على شرائه في حال انخفاضه خشية تقلبات الزمن وتسارع انخفاض الدولار الامريكي واستمرار جائجة كورونا التي خلفت تداعيات اقتصادية صعبة على دول العالم ، ولمعرفة اسعار الذهب ندعوكم إلى قراءة المقالة حتى النهاية .

سعر جرام الذهب في الجزائر اليوم 2022/2/15

دولار دينار الوحدة

$60٫38 8٬480٫24 سعر جرام 24

$55٫35 7٬773٫56 سعر جرام 22

$52٫83 7٬420٫21 سعر جرام 21

$45٫29 6٬360٫18 سعر جرام 18

$35٫22 4٬946٫81 سعر جرام 14

$1٬878٫00 263٬761٫04 سعر اونصة الذهب بيع

$1٬879٫00 263٬901٫48 سعر اونصة الذهب شراء

$60٬380٫00 8٬480٬244٫20 سعر كيلو الذهب الصافي

$422٫66 59٬361٫71 أسعار جنية الذهب عيار 21 وزن g8

$442٫79 62٬188٫46 أسعار جنية الذهب عيار 22 وزن g8

$483٫04 67٬841٫95 أسعار جنية الذهب عيار 24 وزن g8

140٫4479 الدينار مقابل الدولار

2022/02/15 تاريخ البيانات

سعر الذهب في الجزائر اليوم

$60٫38 8٬480٫24 سعر جرام الذهب

$150٫95 21٬200٫61 سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

$301٫90 42٬401٫22 سعر سبيكة الذهب 5 جرام

$603٫80 84٬802٫44 سعر سبيكة الذهب 10 جرام

$1٬207٫60 169٬604٫88 سعر سبيكة الذهب 20 جرام

$938٫94 131٬872٫04 سعر سبيكة الذهب نصف أونصة

$1٬878٫02 263٬764٫43 سعر سبيكة الذهب أونصة

$3٬019٫00 424٬012٫21 سعر سبيكة الذهب 50 جرام

$6٬038٫00 848٬024٫42 سعر سبيكة الذهب 100 جرام

$704٫26 98٬911٫87 سعر سبيكة الذهب تولة

$7٬042٫60 989٬118٫72 سعر سبيكة الذهب 10 تولة

$60٬380٫00 8٬480٬244٫20 سعر سبيكة الذهب 1 كيلو

الدينار مقابل الدولار : 140٫4479

اسعار الذهب عالميا اليوم

ونشير لكم في هذه المقالة التي تناولت اسعار الذهب في الجزائر ، إلى أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.3% إلى 1864.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 15:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني. ، كما ارتفعت ايضًا العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5% إلى 1869.60 دولار.