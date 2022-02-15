 بينيت: عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطأ استراتيجيًا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن "عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستكون خطأ استراتيجيًا، لأنها ستسمح لإيران بالحفاظ على قدراتها النووية، وفق زعمه".

وأضاف بينيت في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، أن العودة إلى الاتفاق النووي سيؤدي لتدفق مئات المليارات من الدولارات لنظامها الإرهابي.

‏وأشار بينيت، إلى أن "إسرائيل مستعدة لمساعدة البحرين ودول أخرى في المنطقة من الناحية الأمنية للتعامل مع التهديد الإيراني".

وبخصوص زياته إلى البحرين، قال رئيس وزراء الاحتلال: "نسعى إلى سلام حار للغاية مع البحرين، وشعبا البلدين سيريان ثمار العلاقات الثنائية كل يوم"، بحسب كان العبرية.

ويجتمع رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم، مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارته للبحرين، أمس، في إطار تعزيز اتفاقيات التطبيع الموقع بين الجانبين.