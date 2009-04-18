مكتب نتنياهو: إسرائيل لم تطالب مصر والأردن الاعتراف بيهوديتها لأنهما لم يطالبا بعودة اللاجئين

فلسطين اليوم: غزة

ادعت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كلاً من مصر والأردن لم يطالبا الحكومات الإسرائيلية بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في معاهدتي السلام.

ونقلت الإذاعة العبرية عن المصادر قولها: "إن إسرائيل لم تطالب مصر والأردن بالاعتراف بها كونها دولة يهودية لأنهما لم يطالبا بحق العودة (للاجئين الفلسطينيين) في أي مفاوضات جرت بين الجانبين"، على حد تعبيرها.

وعقبت المصادر بذلك على أقوال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات الذي كان قد رفض موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يطالب الجانب الفلسطيني بالإقرار بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. وكان عريقات قد علل رفضه هذا الموقف بالقول إن معاهدتَي السلام اللتين عقدتهما إسرائيل مع مصر والأردن لم تتطرق إلى هذه القضية مطلقاً.

وأوضحت المصادر السياسية الإسرائيلية أن الأردن ومصر، وبخلاف الجانب الفلسطيني، لم يطرحا قضية حق العودة خلال المفاوضات التي جرت معهما في حينه، وبالتالي نؤكد على أن تجاوب الفلسطينيين مع موقف نتنياهو كما طُرح على الموفد الأمريكي جورج ميتشل يُعد شرطاً للمضي قدماً في عملية التفاوض بين الجانبين".