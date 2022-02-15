" طقس فلسطين" .. ارتفاع على درجات الحرارة نهاراً وأجواء باردة ليلاً

أفاد موقع طقس فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 15-2-2022، بارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية، بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضح طقس فلسطين، أنه خلال ساعات النهار والليل يسود جو غائم جزئي وبارد نسبياً خاصة في الجبال مع فرصة محدودة لزخات محلية في بعض المناطق.

وبيّن الموقع، أن درجات الحرارة تنخفض ليلاً بشكل ملموس مع جو بارد. فيما تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

وأشارت إلى أنه لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاته السنوية العامة الى أدنى بقليل.

بينما تسود أجواء باردة بشكل واضح في المناطق الجبلية، وأجواء أكثر اعتدالاً في السهول والسواحل والأغوار، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة من جديد مع طقس بارد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.