سعر صرف الدولار في فلسطين يحافظ على الارتفاع اليوم 15 فبراير 2022

يحافظ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 15فبراير 2022 ، على الارتفاع الذي طرأ على سعر صرفه ظهر أمس ليصل لـ 3.26 بعد أن كان 3.24 شيقلاً .

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً على وقع التهديدات الأمريكية الأوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم

➖الدولار: 3.26 شيكل

➖الدينار: 4.56 شيكل

➖اليورو: 3.67 شيكل

➖الجنيه: 0.20 شيكل