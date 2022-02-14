أسعار الذهب اليوم في تونس الثلاثاء 15 فبراير 2022

استقرت أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2022، وسط انخفاض المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في تونس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، خلال تعاملات اليوم، نحو 172.48 دينار (59.92 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس (الأكثر تداولًا بالأسواق)، نهاية تعاملات اليوم، نحو 150.93 دينار (52.43 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، مساء تداولات اليوم، نحو 129.37 دينار (44.94 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في تونس اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 100.62 دينار (34.89 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في تونس، خلال التعاملات المسائية اليوم، استقراراً عند نحو 5.364 ألف دينار (1860 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في تونس نهاية تعاملات اليوم، نحو 1.207 ألف دينار (418.66 دولار).