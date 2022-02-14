أسعار الذهب اليوم في سوريا الإثنين 15 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، رغم تراجع أسواق المعدن الثمين عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم 150.510 ألف ليرة (59.92) دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق) 131.699 ألف ليرة (52.43 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في سوريا 112.884 ألف ليرة (44.94 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 87.798 ألف ليرة (34.95 دولار).

أسعار الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.680 مليون ليرة (1863 دولارا)؛ فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا 1.053 مليون ليرة (419.42 دولار).