سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 15 فبراير 2022، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في سوريا لليوم الثلاثاء، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل السوريين لاسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 15 فبراير 2022

ارتفع سعر الدولار في سوريا امس الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3600 ليرة للشراء، 3635 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4081 ليرة للشراء، و4126 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4873ليرة للشراء، و4931 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 958 ليرة للشراء، و970 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، نحو 977 ليرة للشراء، و990 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11905 ليرة للشراء، و12046 ليرة للبيع.