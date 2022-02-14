انتصار كبير للقهوة.. دراسة تؤكد انها تقلل من معدل الوفيات وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت دراسة لجامعة كوين ماري بلندن وجامعة سيميلويس في بودابست بالمجر، أن تناول ما يصل إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا له تأثير وقائي على صحة القلب.

كما كشفت الدارسة أنها تقلل من معدل الوفيات الإجمالي وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتم نشر النتائج مؤخرًا في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

وحلل الباحثون بيانات 468 ألفا و629 مشاركا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والذين لم يكن لديهم أي سجل لأمراض القلب في بداية فترة البحث، حيث وجهت إليهم أسئلة عن عاداتهم في شرب القهوة.





وفي استبيان منفصل وجهت إليهم أسئلة حول أسلوب حياتهم (على سبيل المثال التدخين وممارسة الرياضة البدنية)، وتم أيضًا جمع البيانات حول عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ومستوى الكوليسترول.

تم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات: من لا يشربون القهوة، وشاربون خفيفون إلى معتدلون للقهوة، وأولئك الذين يستهلكون كمية كبيرة من القهوة يوميًا، استخدم الباحثون أيضًا فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لاكتساب فهم أفضل لكيفية تأثير عادات شرب القهوة على تشريح القلب وعمله بمرور الوقت.

ويقول البروفيسور ستيفن بيترسن، من معهد ويليام هارفي للأبحاث بجامعة كوين ماري بلندن: "حجم العينة الكبير والبيانات الصحية المرتبطة وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب المتوفرة في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة توفر قاعدة قوية لمعالجة هذا السؤال البحثي، ووفقًا للنتائج فإن، استهلاك القهوة الخفيف إلى المعتدل لا يضر القلب والأوعية الدموية، وقد يكون مفيدًا، وبقدر ما نعلم، كانت هذه أكبر دراسة حتى الآن ركزت على تأثير القهوة على صحة القلب والأوعية الدموية".

وأضافت الدكتورة زهرة رئيسي إستبراج، المؤلفة المشاركة: "شرب معظم المشاركين القهوة المطحونة أو سريعة التحضير، وارتبط البن المطحون بكميات معتدلة بانخفاض مخاطر الوفاة، لكن هذه الفائدة لم يتم العثور عليها بين من يشربون القهوة سريعة الذوبان بانتظام، وقد يعود السبب وراء ذلك إلى عملية الإنتاج المختلفة للأرض والأشكال الفورية لاحتوائها على مواد مضافة مختلفة".

ويقول الدكتورة جوديت سيمون من جامعة سيميلويس والمشارك بالدراسة: "تناول القهوة الخفيفة إلى المعتدلة ارتبط بانخفاض خطر الوفيات الإجمالية بنسبة 12 في المائة، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، مقارنة بمن لا يشربون القهوة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول نصف إلى ثلاثة فناجين من القهوة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21٪".

ويوضح الدكتور بال موروفيتش هورفات، مدير مركز التصوير الطبي في جامعة سيميلويس، والذي شارك بالدراسة: "باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، تمكنا من تحليل تأثير تناول القهوة بانتظام على بنية ووظيفة القلب، ووجدنا أن تناول القهوة بشكل منتظم خفيف إلى معتدل مفيد لصحة القلب، مع الإشارة إلى أنه يمكن أن يبطئ التغيرات القلبية المرتبطة بالعمر".

