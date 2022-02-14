سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 14 فبراير 2022، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك اللبنانية كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 14 فبراير 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، أمس الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، في السوق الموازية (السوداء)، بحوالي 25 ليرة للدولار الواحد.

وتأثر سعر الدولار في لبنان بقرار صرف الصرف وفق سعر "صيرفة".

وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.

ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) بلغ يوم الجمعة الماضى، 46 مليون دولار بمعدل 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم، ما بين 21125 و21075 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقابل 21100 و21050 أمس ليرة لبنانية للدولار الواحد.