بالفيديو "كتيبة جنين" تهدد: سنشعل الأرض براكين تحت أقدام العدو

هددت "كتيبة جنين"، مساء اليوم الإثنين، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الكتيبة حمل عنوان " كتيبة جنين تصدر بيان صحفي يستعرض مجريات وأحداث معركة بأس جنين".

وقالت الكتيبة على لسان أحد مقاتليها خلال مقطع فيديو، إن " مجاهدوها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال وإعطابها، كما تم استهداف تعزيزات الاحتلال العسكرية في شارع حيفا في جنين".

وأضاف:" كما تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من العبوات في آليات العدو، وعليه نعلن عن عبوة جديدة حملت أسم طوالبة 25 تم استهداف آليات الاحتلال فيها"، موجها رسالة للاحتلال قائلاً :" لدينا المزيد ونقول للعدو المجرم سوف نذهب للقتال عند كل صلاة وعند محاولة اقتحام وسنشعل الأرض براكين تحت أقدام العدو"

وفيما يلي مقطع الفيديو: