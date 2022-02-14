برهوم: زيارات قادة الاحتلال لبعض العواصم مرفوضة ولن تعطي الاحتلال الشرعية ولن تجلب الخير للمنطقة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أن زيارات قادة الاحتلال لبعض العواصم مرفوضة ولن تعطي الاحتلال الشرعية ولن تجلب الخير للمنطقة.

و أوضح برهوم في تصريح له مساء الاثنين عن أسف حركته الشديد لاستقبال مملكة البحرين، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "نفتالي بينيت"، المسؤول وحكومته عن سياسات العقاب الجماعي وجرائم التهجير والاستيطان والعنصرية، التي ما زالت ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جرّاح، ونابلس، وجنين، وغزَّة المحاصرة.

و اعتبر أن هذه الزّيارات التي يقوم بها قادة الاحتلال لعواصمنا العربية والإسلامية، لن توفّر له شرعية مزعومة، ولن تغطّي على جرائمه وإرهابه وعنصريته، كما أنَّها لن تجلب الخير والأمن والاستقرار لمنطقتنا وشعوبها، التي ما زالت تعاني من هذا المشروع الصهيوني الاستعماري.

و عبر الناطق باسم حماس عن اعتزازه بمواقف الشعب البحريني الشقيق، الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والدَّاعمة والمؤيّدة لحقوق شعبنا وعدالة قضيته الوطنية.

و جدد برهوم رفض حركته لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وندعو دولنا العربية الشقيقة المطبّعة إلى التراجع عن هذا المسار الخاطئ.