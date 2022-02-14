مسؤول أمريكي: القوات الروسية تحركت من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الروسية تحركت من نقاط تجمعها على الحدود الأوكرانية.

وبينت قناة CBS عن مسؤول أمريكي قوله : "إن صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك القوات الروسية من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية".

وفي نفس منفصل، قالت معاريف "الإسرائيلية"، إن الولايات المتحدة أعلنت إغلاق سفارتها في كييف وستفتح بدلاً عنها ممثلية غرب أوكرانيا

يذكر أن روسيا، قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن هناك "فرصا" لحل الأزمة الأوكرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، في وقت أكدت فيه كييف تمسكها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) أحد أسباب التوتر مع موسكو، في ظل تحذيرات غربية من اندلاع حرب وشيكة.