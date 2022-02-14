بنزيما: لن أخاطر لمواجهة سان جيرمان

شدد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال بنزيما، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "كنت أعمل لساعات عديدة، وأشعر بتحسن كبير، والآن لدينا جلسة تدريبية لنرى كيف ستكون الأمور".



وأضاف: "بالتأكيد أشعر أنني بحالة جيدة، لكن يجب أن يكون لدي المزيد من الأحاسيس على أرض الملعب".



وتابع: "أن أكون جاهزا بنسبة 100% مهم، وتعافيت كثيرًا هذه الأيام، وبعد التدريب سنقرر".



واستكمل: "حين تكون خارج الملعب يكون لديك وقت عصيب، وكنت أعمل في الصباح وبعد الظهر والليل، وفي رأسي أنا جاهز، فهي مباراة رائعة، وإذا اضطررت للعب غدًا فسأبذل قصارى جهدي".

وعن مواجهة كيليان مبابي، علق: "إنها مباراة كبيرة للغاية، واللعب ضد مبابي أمر مميز، لأننا لعبنا سويًا في المنتخب الوطني".



وزاد: "كما يعلم الجميع، يومًا ما يمكنه الوصول إلى ريال مدريد، وأهم شيء هو اللعب لتحقيق الفوز، وبعد ذلك سنكون أصدقاء".



وأوضح: "إنها مباراة خاصة لأنها في دوري الأبطال، لكنها ليست مميزة لأنها في فرنسا، وحين أتواجد مع المنتخب الوطني أكون بخير، لكن الآن أنا مع فريقي".



وعن تأثر الفريق بغيابه، أوضح: "الفريق حقق الفوز بدوني، والشيء الأكثر أهمية أنني أبذل كل شيء للعب، لكن لا مجال للمجازفة لأن الموسم طويل".



ونوه: "لن أتحدث عن ميسي لأنه لاعب غير عادي، وبالتأكيد الجماهير تنتظر منه الكثير، لعبت كثيرًا ضده، لكن غدًا هو شخص آخر".



وحول نيمار، كشف: "هو لاعب كبير، ولا أعرف إذا كان جاهزا، ومن الأفضل لهم أن يلعب، لكن المباريات لا تعتمد على لاعب واحد، لكن نيمار مثل ميسي مهم جدًا".



وزاد: "في كرة القدم لا يوجد فريق مفضل، وغدًا مباراة 90 دقيقة، ومن يجتهد سينتصر".



وواصل: "مشكلة ريال مدريد أن بعض المنافسين يتقدمون علينا في النتيجة، وحين لا نسجل في أول ربع ساعة نشعر بالتوتر قليلا، وخسرنا النقاط بهذه الطريقة، ويجب التحسن".



وأتم: "في الوقت الحالي أركز على مستقبلي في ريال مدريد، والوقت مبكر جدًا للحديث عن إنهاء مسيرتي في فرنسا".