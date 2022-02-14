تردد قناة mbc في مصر الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD ، رصد فريق فلسطين اليوم عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية عن تردد قناة mbc مصر الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، خاصة قبل موعد شهر رمضان 2022 التي تعرض العديد من الأفلام والمسلسلات العربية التي تأخذ صدى كبير وواسع ، وفي هذا الشهر تزداد نسبة المشاهدات على قناة MBC في مصر .

وقد حرصنا على وضع تردد قناة MBC في مصر 2022 الجديد ، بعد الاهتمام الكبير والزائد لدى المتابعين المصريين في ضبط الإشارة على شاشات التلفاز لمتابعة أهم وابرز برامجها ومسلسلاتها المتنوعة ، وعن تفاصيل هذا التردد وهو على النحو التالي:

قناة mbc مصر الجديد 2022

تعد قناة mbc مصر من أهم وأفضل القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة خلال فترة صغيرة تمكنت فيها من إرضاء متابعيها من كافة الأعمال والجنسيات .

تهتم القناة بعرض العديد من البرامج المتنوعة منها برامج الطبخ والبرامج الدينية والرياضية وبرامج المسابقات وهذا ما جعل القناة تحظى على أعلى نسب مشاهدة.

تردد قناة mbc مصر الجديد 2022

تهتم قناة mbc مصر بكافة الأعمار وجميع الجنسيات وتحرص على إرضاء متابعيها وتعرض لهم مجموعة من المسلسلات للمرة الأولى عبر شاشتها .

كما تتميز القناة بجودة الصورة ونقاء الألوان وعدم عرض اعلانات مزعجة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وبجودة HD.

ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم واستقبال التردد الجديد لقناة mbc الجديد 2022 على النايل سات .

التردد: 12876.

القمر الصناعي: النايل سات .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي نايل سات 2022

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار

11938 11470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي عرب سات 2022

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح

27500 أفقي ( h) 6/5

تردد قناة mbc اكشن 2022

سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD

التردد الجديد لقناة ام بي سي بوليود 2022

يمكن مشاهدة قناة MBC Bollywood على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:27500

تردد قناة ام بي سي mbc max 2022

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي