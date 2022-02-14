"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تصدر تنويها مهماً لمتابعيها

أصدرت إدارة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، تنويهاً مهماً لمتابعيها، بشأن طبيعة عمل الوكالة خلال الساعات الماضية.

وأكدت إدارة الوكالة في التنويه، أن الوكالة تتعرض منذ ساعات الفجر إلى هجوم هاكرز مكثف للنيل من استمرار عملها.

وأوضح أن قسم البرمجة يسعى بكل قوة لصد الهجوم من أجل استمرار عمل الوكالة والتغطية الإخبارية، منوهاً إلى أن الضعف في التصفح ناتج عن هذا الأمر.

وعزت الوكالة هجوم الهاكرز إلى انحياز الوكالة وتغطيتها الواسعة لأحداث الشيخ جراح، وما يجري من عدوان في الضفة ومدينة جنين.

وتشهد مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة حالة من التوتر خلال الأيام الماضية جراء تصاعد الاحتلال وقطعان مستوطنيه من اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا، والتي تشهدها أحياء مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح في هذه الاوقات، الذي يشهد اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين والمتضامنين مع أهالي الحي.