"بن غفير" يسعى لمكاسب سياسية وغانتس وبينت يخشون من التصعيد

أثارت اعتداءات عضو الكنيست الصهيوني، ايتمار بن غفير و اقتحاماته المتكررة لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلافات سياسية داخل حكومة الاحتلال.

زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو أدان بشدة ما وصفها بـ "أعمال العنف" ضد عضو الكنيست إيتمار بن غفير.

و زعم نتنياهو قائلاً: "هذا ليس الشيخ جراح هذه القدس، هذه عاصمتنا".

و بدوره قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس: "أقول لأعضاء الكنيست الذين يحاولون ركوب الموجة حول الوضع في الشيخ جراح من أجل مصالحهم السياسية، بمن فيهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير - أنتم تعملون ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا على العنف."

و من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت: "لسنا بحاجة لمحرضين يتوجهون إلى حي الشيخ جراح لإشعال الوضع بهدف تحقيق مكاسب سياسية".