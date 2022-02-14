تشكيل باريس سان جيرمان وريال مدريد المتوقع "دوري أبطال أوروبا"، تنطلق غداً الثلاثاء منافسات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 بمواجهة مثيرة للاهتمام، تجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

"فريق فلسطين اليوم"، رصد قبل انطلاق الدور الستة عشر من البطولة عمليات بحث كثيرة على تشكيل ومواعيد المباريات التي تجمعها الإثارة والتشويق لقوة المنافسين وخبرتهم في البطولة، الأمر الذي دفع فريق الموقع، لتخصص هذه المقالة للحديث عن مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المخصص لها.

تشكيلة باريس سان جيرمان وريال مدريد المتوقع "دوري أبطال أوروبا"

وكان ريال مدريد تمكن من الفوز بصدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وخسارة واحدة.

أما باريس سان جيرمان، فقد احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن تمكن النادي الفرنسي من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان هو يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ريال مدريد الثلاثاء 15 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 حديقة الأمراء

بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

أشرف حكيمي - ماركينيوس - برينسيل كيمبيمبي - بيرنات

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - يوليان دراكسلر

ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

تشكيلة باريس سان جيرمان وريال مدريد المتوقع "دوري أبطال أوروبا"

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف اخر مواجهة جمعت الفريقين: