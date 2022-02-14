"الصحة الفلسطينية" تعلن حصيلة إصابات كورونا خلال الـ24ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 13 حالة وفاة و 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 165، سلفيت 53، جنين 160، طوباس 47، قلقيلية 47، رام الله والبيرة 233، بيت لحم 79، الخليل 132، نابلس 159، ضواحي القدس 27، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1776، مدينة القدس 830".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 216، سلفيت 60، جنين 185، طوباس 63، قلقيلية 99، رام الله والبيرة 570، بيت لحم 115، الخليل 415، نابلس 481، ضواحي القدس 68، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 1115، مدينة القدس 1000".

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في الخليل، 3 حالات في جنين، حالتان في رام الله والبيرة، حالة في طوباس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 262 مريضا، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.