منظمة حقوقية تطالب بإقالة رئيسة لجنة أممية تحقق في "الانتهاكات الإسرائيلية"

طالبت منظمة UN Watch غير الحكومية بإقالة نافي بيلاي من رئاسة لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".

والمنظمة التي يتهمها البعض بأنها موالية لـ "إسرائيل"، حضت في بيان بيلاي التي شغلت منصب المفوضة لحقوق الإنسان من 2008 وحتى 2014، على "الاستقالة"، متهمة إياها بأنها أدلت بتصريحات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "تقوّض حيادها".

وقال هيليل نوير المدير التنفيذي للمنظمة ومقرها جنيف، إن "مجموعة من التصريحات المعنية أدلي بها قبل بضعة أسابيع فقط من تعيينها (بيلاي) من جانب الأمم المتحدة، ما يترك مجالا صغيرا لتخيل كيف يمكن أن تنظر بيلاي إلى هذه المسائل بشكل مختلف بعد فترة قصيرة إلى هذا الحد".

وقدّمت منظمة "يو إن ووتش" أمام الأمم المتحدة اليوم الاثنين، شكوى ضد بيلاي تتهمها فيها "بانتهاك قواعد الأمم المتحدة عبر الامتناع عن الكشف عن عدد من تصريحاتها السابقة".

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن المفوضية العليا أخذت علما باتهامات المنظمة غير الحكومية.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية أواخر مايو 2021 بعد عدوان "إسرائيلي" على قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى استشهاد 260 فلسطينيا"، وفي إسرائيل، كما أسفرت صواريخ أطلقت من القطاع رداً على العدوان "الإسرائيلي"، عن مقتل 13 شخصا بينهم جنود من جيش الاحتلال.

وشغلت بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وسمح قرار حصل في 28 مايو على تأييد 24 عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضوا عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في مايو الماضي.