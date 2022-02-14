"فيفا" يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، إعادة مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم (قطر2022).

وكانت المباراة التي أقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي، قد ألغيت، بعد دخول مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية الى أرض الملعب، للمطالبة بخروج 4 لاعبين أرجنتينيين وصلوا من إنجلترا أنذاك.

وأكد الفيفا في بيان رسمي، إن المباراة سوف تقام في موعد ومكان يتم تحديدهما لاحقاً، بالإضافة الى تغريم الاتحاد البرازيلي 550 ألف فرانك سويسري، وتغريم الاتحاد الأرجنتيني 250 ألف فرانك سويسري.

وأشار الفيفا في بيانه أنه تم إيقاف رباعي المنتخب الأرجنتيني بوينديا، وكريستيان روميرو، وإيميليانو مارتينيز، ولو سيلسو لمدة مباراتين، لمخالفتهم البروتوكول الصحي لفيروس كورونا.

يذكر أن المنتخب البرازيلي والأرجنتيني تأهلا مسبقاً الى نهائيات كأس العالم.