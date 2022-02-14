ماركينيوس: مواجهة ريال مدريد ليست لإقناع مبابي بالبقاء

بدا ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان غاضبا من سؤال أحد الصحفيين قبل مواجهة ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.



وسأل صحفي اللاعب البرازيلي "هل يبدأ موسم بي إس جي غدا؟"، ليرد ماركينيوس "معذرة.. ماذا تقصد؟"، مضيفا "هل نرمي كل ما حققه الفريق منذ بداية الموسم في سلة المهملات؟".



وتابع قائد بي إس جي "لقد كافح الفريق كثيرا منذ بداية الموسم، وسافرنا ولعبنا الكثير من المباريات، وتفاوت الأداء بين جيد وسيء، يجب ألا نهمل كل ما فعلناه من قبل".



وأشار مدافع باريس سان جيرمان: "مواجهة ريال مدريد بالتأكيد مهمة وحاسمة وضد فريق كبير ولديه تاريخ عريق في دوري الأبطال، ولكنها مثل أي مباراة إقصائية في كأس فرنسا".



وزاد "هدفنا من مباراة ريال مدريد ليس ضمان بقاء كيليان مبابي معنا، بل السعي لتقديم أداء قوي، وتحقيق الفوز، ونحاول أن نجعل كيليان مرتاحًا قدر الإمكان، فهو لاعب شاب، لكنه ناضج وقوي ذهنيا، ويؤدي بثقة رغم وضعه الحالي وانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وأتمنى أن يصنع الفارق معنا ضد الريال".



وبشأن ليونيل ميسي، واصل المدافع البرازيلي "أتوقع أن يقدم أداء جيدا أمام ريال مدريد، وأتمنى أيضا أن يكون فعالا وحاسما، ونحاول مساعدته أن يؤدي بثقة، لقد بدأ ليو التأقلم تدريجيا وبات أكثر هدوء، لقد اعتاد على أجواء فرنسا وبي إس جي".



كما ألمح ماركينيوس إلى جاهزية مواطنه نيمار جونيور لمواجهة الفريق الملكي، مضيفا "نيمار بحالة جيدة، رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وأثق إذا سنحت له فرصة المشاركة، سيؤدي بـ100% من طاقته، ولكن يبقى القرار في النهاية بيد المدير الفني".



وأتم "يجب أن تدفعنا انتقادات جماهيرنا بعد الخروج من الكأس إلى الأمام، ونعتبرها حافزا لنا، لقد ودعنا الكأس ولكننا نتصدر جدول الدوري، والموسم لم ينته بعد، والآن حان الوقت لنكون يدا واحدة، ونعلم تماما الدور القوي لجماهيرنا، والدور علينا لبذل أقصى جهد في الملعب".