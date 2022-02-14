الاحتلال يمنع الشيخ رائد صلاح من السفر حتى منتصف مارس المقبل

أصدرت ما تسمى "وزارة الداخلية" بحكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، قرارًا تمنع بموجبه رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، من مغادرة البلاد حتى 13 مارس المقبل.

وادعت داخلية الاحتلال، في بيان لها، أنه يُخشى من أن سفر الشيخ رائد صلاح سيُستغل لإجراءات لقاءات مع "منظمات إرهابية" ودعم مصالح الحركة الإسلامية، حسب وصفها.

وحدّدت مدة منع السفر لغاية يوم 13 آذار/ مارس 2022. وأُمهل الشيخ صلاح 14 يومًا لتقديم اعتراض على منعه من السفر، مع الإشارة إلى أن المدة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أفرج الاحتلال عن الشيخ رائد صلاح بعد أن قضى حكمًا بالسجن لمدة 16 شهرًا في سجن "ريمون" بتهمة التحريض.

وكانت سلطات الاحتلال قد حظرت الحركة الإسلامية (الشمالية) في 17 نوفمبر 2015.