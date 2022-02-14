بوردة عن جواره.. المواطن أبو الحمص يقيم مكتباً له داخل الشيخ جراح

أقام الناشط الفلسطيني محمد أبو الحمص، اليوم الإثنين، مكتباً له داخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت صورة تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطن أبو الحمص، يجلس على كرسيه، بالهواء الطلق، وعن يمينه وردة، تُشير إلى تجدد روح الشباب في الفلسطينيين، رغم وطأة الانتهاكات الصهيونية بحقهم.

وأتت هذه الجِلسة، رداً على إقامة عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير" مكتباً له، داخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وعلى إثرها دبت مواجهات مع الموطنين، تخللها أعمال قمعية مارستها قوات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين.

ويعكس المواطنون الفلسطينيون صورة نضالهم، بشتى الوسائل السلمية الممكنة، في إشارة إلى تبني روح الإنسان، والسعي للنهضة به، في ظل أدوات الاحتلال الإسرائيلية الموجهة تجاههم لقمعهم.