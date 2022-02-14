حركة "المجاهدين": اقتحامات الاحتلال في مدينة جنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

أكد مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين مؤمن عزيز، اليوم الإثنين، أن تصدي المواطنين لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في السيلة الحارثية بجنين شمال الضفة المحتلة، يعبر عن "حالة الرفض الشعبي والجماهيري لانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وقال عزيز في تصريح لقناة "الأقصى" المحلية: إن "التصدي لقوات الاحتلال في الضفة المحتلة له تأثيرات كبيرة على الكيان الصهيوني الذي يحاول أن يرسخ بأنه يقتحم الضفة المحتلة وقتما يريد".

وأضاف، أن الاحتلال الصهيوني يريد أن "يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن انتهاكات الاحتلال لن تفت في عزيمة الشعب الفلسطيني"، موضحًا أن "المواجهات في الضفة تثبت بأن الفلسطيني لا يقبل بالاحتلال الصهيوني".

وبيّن عزيز، أن علميات المقاومة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الضفة المحتلة، على الرغم من القبضة الأمنية لأجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال هجمتها المسعورة إزاء المواطنين في حي الشيخ جراح، في محاولة منها لإخلائهم، وإحكام السيطرة على منازلهم، في إطار البرنامج التهويدي الذي يستهدف المدينة المقدسة.