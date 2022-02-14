صور قصة مقتل آلاء رمضان خليل الطبيبة المصرية على يد زوجها .. هاشتاق حق الاء لازم يرجع

قصة مقتل الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل ، حيث اثارة قصة وفاتها الغامضة ضجة عارمة في كافة ارجاء جمهورية مصر العربية ، فيما أطلق نشطاء المنصات الرقمية على منصة تويتر هاشتاق بعنوان حق آلاء لازم يتعالج وسط آلاف التغريدات التي تطالب الجهات الرسمية بتوضيح مجريات الحادثة الأليمة والمأساوية ، وما زالت قضية آلاء رمضان اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022 حديث الناس ووسائل الاعلام المحلية والعربية .

فريق فلسطين اليوم ، وضع لكم تفاصيل قصة مقتل الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل ، كما نقلنا لكم أقوال والدة الطبيبة آلاء ، مع نشر بعض التغريدات على تويتر التي استنكرت ورفضت وشجبت هذا الجريمة البشعة بحق الإنسانية ، خاصة أنها ألقت مولودها قبل ايام ، وعن كامل القصة الانسانية الصعبة هي التالي:

تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل

وحول تفاصيل وفاة الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل التي تحدث بها كافة الاعلام المصرية منذ ساعات الصباح الباكر ، حيث تفشم رأسها ما أدى إلى وفاتها على الفور ، فهي في هذا الفيديو وهو:

والدتها اتهمت زوجها بالوقوف وراء موتها..

مطالبات بكشف ملابسات وفاة الطبيبة آلاء رمضان والنيابة العامة ترفض اتهامها بالتقاعس#حق_آلاء_لازم_يرجع pic.twitter.com/C4qufZ3ght — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 14, 2022

مقتل ألاء رمضان خليل

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن تفاصيل عملية قتل المغدورة الطبيبة الاء رمضان خليل ، وهي دكتورة ومعيدة في كلية طب عندها ٢٧ سنة بعد ولادتها ب 10 أيام أهل جوزها ودوا جثتها المستشفى وفيها كسور في الجمجمة وعليها آثار عنف وقالوا أنها.

وبحسب جيران الطبيبة ، قد أفادوا في تصريحات صحفية ، أن آلاء رمضان خليل قد ارتمت من البلكونة، وجوزها اتهمها انها بتأخد علاج نفسي مخليها مش متزنة -وده مش حقيقي بشهادة الدكاترة-. وحاولت الطبيبة آلاء رمضان ، استجداء بأهلها لكنها ماتت قبل ما يوصلوا.

تفاعل مع قضية آلاء رمضان خليل

حساب أمان على تويتر كتب : "سِلفة آلاء؛ "مرات اخو جوزها" كان بحصل معها نفس إلي حصل مع آلاء، واضح أن العيلة كلها عربجية ، الشر يفضل في الأرض ونُحشر عليه، ربنا ينتقم منهم واحد واحد ويبقوا عبرة".

أسما : واحده تنتحر تتصل تستغيث باهلها مره الساعة اتنين ونص بليل ومره سبعه الصبح ليه يا مجرمين ، لو وقعت وانتحرت تلبسها لبس نضيف وتربط راسها برباط ضاغط وتلبسها حجاب نضيف وتلفها ف بطانيه ليه كلاب ما تجروا ع المستشفى بتداروا ع ايه ؟.

جماعة ، هو فيه ايه بجد ، يالهوي أنا خايفة اوي ، زميلتنا آلاء اعرفها شخصيا بجد ماتت وهي والدة من ١٠ ايام ياجدعان ، اتقتلت ياجماعة ، يارب لااله الا الله ،هو فيه ايه ف الدنيا دي pic.twitter.com/jQFFbFmKkD — شيماء (@ShimaaElwekel) February 8, 2022

بيسان كتبت :" الاء محمد رمضان خليل دكتورة ومعيدة فى كلية طب جامعه المنوفية من افضل الناس علما وخلقا وتربية يشهادة الجميع ام لطفله من عشرة ايام فقط زوجها خنقها ورمها من البلكونة بشهادة الجيران الاء قتلت على يد زوجها حق الاء وبنتها واهلها وطلابه لازم يرجع".

سلوى علقت على حادثة مقتل الطبيبة آلاء رمضان خليل :" لسه قارية بلاغ النيابة و مش مطمنة أبداً خايفة حقها يضيع ليه الأرواح بقت رخيصة كده يا رب حقها ييجي يا رب".

صور الطبيبة آلاء رمضان خليل





