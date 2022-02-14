الاحتلال يطلق النار و قنابل الغاز تجاه المواطنين شرق خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وابلاُ من قنابل الغاز المسيل للدموع، ونيران رشاشاتها صوب المنطقة الشرقية من بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم "، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق خان يونس، أطلقت نيران رشاشاتها، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه سيارات الصرف الصحي التابعة للمواطنين، مقابل البوابة العسكرية شرق خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويواصل الاحتلال بشكل شبه يومي، اعتداءاته بحق المزارعين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وغالباً ما يحاول منعهم من الوصول إلى أراضيهم، ويتلف محاصيلهم بشكل متعمد، إما برشها بالمبيدات الزراعية عبر طائراته، أو بالتجريف.