كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من تنفيذ ضربات مباشر ضد جنود الاحتلال وتحقيق إصابات مؤكدة

أكد الناطق العسكري باسم كتيبة جنين - حزام النار "أبو معاذ"، اليوم الاثنين، تمكن المجاهدين في كتيبة جنين بالضفة المحتلة، من تنفيذ ضربات مباشرة ضد جنود الاحتلال الاسرائيلي وآلياته وتحقيق الإصابات المؤكدة بالعدو، أمس.

وأوضح "أبو معاذ"، في بيان له، أن الضربات والصليات النارية وزخات الرصاص الضخمة التي وجهتها كتيبة جنين ضد قوات الاحتلال كانت الأكبر والأكثر كثافة.

وأشار إلى كتيبة جنين، كانت قد حذرت العدو سابقاً، بأن أي عملية هدم يقدم عليها العدو ضد المواطنين العزل، فإن المجاهدين سيتصدون لها، قائلاً: إن "الكتيبة أوفت بوعدها".

وبيّن "أبو معاذ"، أن الاحتلال ظن أن "عملية هدم منزل الأسير محمود جرادات ستكون بغاية السهولة ولكن المجاهدين كانوا لهم بالمرصاد".

ووجه نداءً لأهالي مدينة جنين ومخيمها، بإشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال.

وأعلنت كتيبة جنين، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن استهداف تمركز لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت كتيبة جنين، بأن مجاهديها أطلقوا النار نحو جنود الاحتلال، مشيرةً إلى وقوع إصابات بشكل مباشر في صفوف العدو.

وأفاد موقع "0404" العبري، بوقوع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال نشاط عسكري في السيلة الحارثية.

وتواصل قوات الاحتلال هجمتها المسعورة إزاء المواطنين في حي الشيخ جراح، في محاولة منها لإخلائهم، وإحكام السيطرة على منازلهم، في إطار البرنامج التهويدي الذي يستهدف المدينة المقدسة.