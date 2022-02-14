إعلام الأسرى: خمسة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الإثنين 14/2/2022، عن أن خمسة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وقال إعلام الأسرى، إن الأسرى هم: الأسير يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني (38 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، إذ يدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2008م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وأضاف، أن الأسير جعفر حمدي عبد السميع الزعتري (38 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2008م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وأردف، أن الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات بالإضافة إلى 50 عامًا.

وتابع، الأسير محمود عطية حسن كليبي (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 30 عامًا.

وبين مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير جلال حسام عايد الفقيه (40 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/02/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويواصل الاحتلال، تكبيل حرية نحو 5000 أسير فلسطيني، جزء كبير منهم دون تهم واضحة، وآخر اعتقال تعسفي؛ لسنين طويلة.