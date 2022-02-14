فيديو تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل في مصر .. والدة آلاء رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:16 م
14 فبراير 2022
فيديو تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل في مصر .. والدة آلاء رمضان
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تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022 بقصة إنسانية مدوية في مقتل آلاء رمضان خليل على يد زوجها الذي ادعى بانها تويت جراء سقوطها من علو ، ويريد الجمهور معرفة تفاصيل ملابسات الحادثة التي باتت الرقم الأول والأكثر تداولا في المنطقة العربية ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضيح لكم كافة التفاصيل .

وخلال الساعات الماضية شهدت كافة المنصات الرقمية والاخبارية ضجة وفاة الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل حول وأصبحت قضية عربية يتفاعل معها المواطنين ، وكان لدى الام رأي آخر عن زوجها التي ادعت أنها قتلت عمدًا بعد أن فشم الزوج رأس ابنتها ، وعن التفاصيل ، التالي:

تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل

وحول تفاصيل وفاة الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل التي يتحدث به كافة الاعلام المصرية منذ ساعات الصباح الباكر ، فهي في هذا الفيديو وهو:

مقتل ألاء رمضان خليل

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن تفاصيل عملية قتل المغدورة الطبيبة الاء رمضان خليل ، وهي دكتورة ومعيدة في كلية طب عندها ٢٧ سنة بعد ولادتها ب 10 أيام أهل جوزها ودوا جثتها المستشفى وفيها كسور في الجمجمة وعليها آثار عنف وقالوا أنها.

وبحسب جيران الطبيبة ، قد أفادوا في تصريحات صحفية ، أن آلاء رمضان خليل قد ارتمت من البلكونة، وجوزها اتهمها انها بتأخد علاج نفسي مخليها مش متزنة -وده مش حقيقي بشهادة الدكاترة-.  وحاولت الطبيبة آلاء رمضان ، استجداء بأهلها لكنها ماتت قبل ما يوصلوا.

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تفاعل مع قضية آلاء رمضان خليل

حساب أمان على تويتر كتب : "سِلفة آلاء؛ "مرات اخو جوزها" كان بحصل معها نفس إلي حصل مع آلاء، واضح أن العيلة كلها عربجية ، الشر يفضل في الأرض ونُحشر عليه، ربنا ينتقم منهم واحد واحد ويبقوا عبرة".

أسما : واحده تنتحر تتصل تستغيث باهلها مره الساعة اتنين ونص بليل ومره سبعه الصبح ليه يا مجرمين ، لو وقعت وانتحرت تلبسها لبس نضيف وتربط راسها برباط ضاغط وتلبسها حجاب نضيف وتلفها ف بطانيه ليه كلاب ما تجروا ع المستشفى بتداروا ع ايه ؟.

سلوى علقت على حادثة مقتل الطبيبة آلاء رمضان خليل :" لسه قارية بلاغ النيابة و مش مطمنة أبداً خايفة حقها يضيع ليه الأرواح بقت رخيصة كده يا رب حقها ييجي يا رب".

صور الطبيبة آلاء رمضان خليل

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