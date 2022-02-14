فيديو تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل في مصر .. والدة آلاء رمضان

تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022 بقصة إنسانية مدوية في مقتل آلاء رمضان خليل على يد زوجها الذي ادعى بانها تويت جراء سقوطها من علو ، ويريد الجمهور معرفة تفاصيل ملابسات الحادثة التي باتت الرقم الأول والأكثر تداولا في المنطقة العربية ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضيح لكم كافة التفاصيل .

وخلال الساعات الماضية شهدت كافة المنصات الرقمية والاخبارية ضجة وفاة الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل حول وأصبحت قضية عربية يتفاعل معها المواطنين ، وكان لدى الام رأي آخر عن زوجها التي ادعت أنها قتلت عمدًا بعد أن فشم الزوج رأس ابنتها ، وعن التفاصيل ، التالي:

تفاصيل وفاة الطبيبة آلاء رمضان خليل

وحول تفاصيل وفاة الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل التي يتحدث به كافة الاعلام المصرية منذ ساعات الصباح الباكر ، فهي في هذا الفيديو وهو:

والدتها اتهمت زوجها بالوقوف وراء موتها..

مطالبات بكشف ملابسات وفاة الطبيبة آلاء رمضان والنيابة العامة ترفض اتهامها بالتقاعس#حق_آلاء_لازم_يرجع pic.twitter.com/C4qufZ3ght — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 14, 2022

مقتل ألاء رمضان خليل

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن تفاصيل عملية قتل المغدورة الطبيبة الاء رمضان خليل ، وهي دكتورة ومعيدة في كلية طب عندها ٢٧ سنة بعد ولادتها ب 10 أيام أهل جوزها ودوا جثتها المستشفى وفيها كسور في الجمجمة وعليها آثار عنف وقالوا أنها.

وبحسب جيران الطبيبة ، قد أفادوا في تصريحات صحفية ، أن آلاء رمضان خليل قد ارتمت من البلكونة، وجوزها اتهمها انها بتأخد علاج نفسي مخليها مش متزنة -وده مش حقيقي بشهادة الدكاترة-. وحاولت الطبيبة آلاء رمضان ، استجداء بأهلها لكنها ماتت قبل ما يوصلوا.

تفاعل مع قضية آلاء رمضان خليل

حساب أمان على تويتر كتب : "سِلفة آلاء؛ "مرات اخو جوزها" كان بحصل معها نفس إلي حصل مع آلاء، واضح أن العيلة كلها عربجية ، الشر يفضل في الأرض ونُحشر عليه، ربنا ينتقم منهم واحد واحد ويبقوا عبرة".

أسما : واحده تنتحر تتصل تستغيث باهلها مره الساعة اتنين ونص بليل ومره سبعه الصبح ليه يا مجرمين ، لو وقعت وانتحرت تلبسها لبس نضيف وتربط راسها برباط ضاغط وتلبسها حجاب نضيف وتلفها ف بطانيه ليه كلاب ما تجروا ع المستشفى بتداروا ع ايه ؟.

دماغي مش قادره تستوعب إيه يخلي واحد يقتل مراته! يعني لو الحياه مع بعض مستحيله طب ما تتطلقها ياسطي بتدفنها ليه؟ ازاي بياخدوا قرار تدمير حياتهم وحياة الناس كلها معاهم بالبساطه دي ! ليه بجد ليه ! #حق_آلاء_لازم_يرجع 🥲 — G.ᥫ᭡ (@Ghaidaa_M_S) February 14, 2022

سلوى علقت على حادثة مقتل الطبيبة آلاء رمضان خليل :" لسه قارية بلاغ النيابة و مش مطمنة أبداً خايفة حقها يضيع ليه الأرواح بقت رخيصة كده يا رب حقها ييجي يا رب".

صور الطبيبة آلاء رمضان خليل











