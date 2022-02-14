تعرف على سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي وموعد الدفن ويكيبيديا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:49 م
14 فبراير 2022
تعرف على سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي وموعد الدفن ويكيبيديا
اعلان اسفل صورة الخبر

سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي وموعد الدفن ويكيبيديا ، أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022 عن وفاة الشيخ عايض بن عار فيما نعت القبائل السعودية والمواطنين في وفاته ، وقد عمت أجواء من الغم والحزن بين صفوف ذويه ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم التفاصيل كاملة .

وقد اهتم فريق الموقع في وضع سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي ،  بعد أن رصدنا عمليات بحث واسعة من قبل الأشخاص السعوديين في معرفة طبيعة المرض الذي الم به ، وهو على النحو التالي:

سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي

وعن تفاصيل سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي ، هو بسب اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق ، وتوفي على إثره .

موعد دفن الشيخ عايض بن عار

وعن موعد تشييع جنازة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي ، من المتوقع ان يكون خلال الساعات المقبلة .

FLjqjP8XsAMJ96F.jpg

 

تعازي في الشيخ عايض بن عار بن فيصل

وكتب صفحة منصات آل ملفي الحرامة الإعلامية كتب: "نتقدم باحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ / عايض بن ذعار ابن فيصل ال عادي . رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

كما توالت التعازي في وفاة عايض بن عار ابن فيصل ال عادي سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمه

 

 

 

#سبب وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل ال عادي #موعد دفن الشيخ عايض بن عار #وفاة الشيخ عايض بن عار ابن فيصل

متعلقات