لـ 4 سنوات.. النرويج تقدم 124 مليون دولار "للأونروا"

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت عن اتفاقية متعددة السنوات ستتبرع بموجبها النرويج بـ 124,5 مليون دولار على مدار أربع سنوات؛ لدعم خدمات وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأساسية والإنسانية، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التبرع خلال اجتماع مع المفوض العام للوكالة.

وسيتم تخصيص 700 مليون كرونة نرويجية لتمكين استمرار المساعدة الحيوية للاجئي فلسطين – التي تشمل التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية - بينما سيتم استخدام 400 مليون كرونة نرويجية لتقديم المساعدة الطارئة للسنوات الأربع القادمة. وفق الاتفاق.

وتستهدف المساعدة الإنسانية النرويجية حماية الطفل ومبادرات مكافحة "العنف الجنسي" والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وعقب الإعلان، قالت الوزيرة هويتفيلدت: "أشعر بالقلق الشديد حيال الوضع المالي "للأونروا"، حيث تلعب الأونروا دورا رئيسا في ضمان تلبية الحقوق والاحتياجات الأساسية للاجئي فلسطين وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن النرويج تعد شريكا نشطا وداعما للأونروا. ففي عام 2021، ساهمت النرويج بمبلغ 165 مليون كرونة نرويجية (19,2 مليون دولار) في الميزانية العامة، إلى جانب 84 مليون كرونة نرويجية لنداءات الطوارئ للأونروا (10 ملايين دولار)، وثمانية ملايين ملايين كرونة نرويجية للنداء العاجل للأراضي الفلسطينية المحتلة (مليون دولار)، والتي تضمنت زيادة إلى نداء الأونروا الطارئ لسوريا في تشرين الثاني وميزانية الوكالة البرامجية في كانون الأول.