نشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدا الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين 14 فبراير 2022، أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي عبر موقعها الإلكتروني، أن أولوية السفر للمتبقي من أسماء الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/8)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7).

ودعت الهيئة، إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، كما طالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/8) اضغط هنا.

لاطلاع على كشف المسافرين في الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7) اضغط هنا.