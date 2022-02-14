أعلى جدار مائي بالعالم.. تعرف على تفاصيل "الموجة الشريرة" في كندا

كشف الخبراء في كندا، عن تفاصيل أكبر موجة في العالم، قبالة ساحل فانكوفر، والتي حطمت الرقم القياسي، بعد أن بلغ ارتفاعها 58 قدماً، إذ أطلق عليها اسم "الموجة الشريرة".

وحطمت الموجة الشريرة الرقم القياسي لأعلى جدار مائي في شهر نوفمبر لعام 2020، مشيرة إلى أن ارتفاع الموجة يوازي مبنى مكون من أربعة طبقات، حيث تم قياسه بواسطة عوامة كانت تطفو في المحيط.

ووفق الخبراء، فإن الموجة ذات الحجم العملاق النادر يسجل تقريبا مرة كل 1300 عام تقريبا، مؤكدين أنه عادة ما يكون حجمها ضعف حجم الأمواج المحيطة بها.

وبحسب خبراء في شركة "مارين لابس"، فإن الأمواج الشريرة قد تمثل تهديدا كبيرا للسفن والقوارب، كما أن صعوبة التنبؤ بحدوثها يرفع من مستوى خطورتها.